Łukasz Schreiber ROZSTAŁ SIĘ z Marianną Schreiber! "Rozmawiamy o separacji"

Gdy tylko Łukasz Schreiber , do niedawna minister w rządzie PiS, ogłosił chęć startu w wyborach na prezydenta Bydgoszczy, wiadome było, że media zaczną jeszcze pilniej monitorować poczynania jego małżonki - Marianny Schreiber . Wraz z rozpoczęciem kampanii wyborczej małżonkowie zaczęli przerzucać się w przestrzeni publicznej średnio sympatycznymi komentarzami. W końcu stało się to, czego większość z nas spodziewała się już od dawna. Konserwatywny polityk ogłosił rozstanie.

Łukasz Schreiber rozstał się z Marianną Schreiber

Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji .

Każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek. Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy… Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania.