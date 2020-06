Łukasz Szumowski odpowiada na "antyszczepionkowy" list Edyty Górniak: "To brzmi jak SPISEK 12 MĘDRCÓW"

XXX 25 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

W kwestii "interesów" - no może Niemcy, Hiszpania, Włochy na coronawirusie nie zarobili, ale w Polsce są tacy co zarobili ... I bynajmniej nie są to twórcy wirusa, ale jednak biznes dało się zrobić. Kto jak kto, ale pan Szumowski powinien to akurat wiedzieć. Co do bzdur wypowiadanych przez Edytę Górniak - nie wypowiadam się, bo komentowanie tych pierdół jest poniżej pewnego poziomu, do którego ludzie światli nie powinni się zniżać.