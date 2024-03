Luke Perry zmarł 5 lat temu. Pojawiły się NOWE OKOLICZNOŚCI śmierci aktora

Luke Perry uchodził za jednego z najpopularniejszych aktorów lat 90. W ostatnich latach życia dostał nawet angaż w kultowej produkcji Netfliksa "Riverdale" , co przerwała nagła śmierć spowodowana udarem mózgu.

Na kilka dni przed odejściem Luke Perry przeszedł operację, jednak z uwagi na pogarszający się stan, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Ujawniono nowe informacje na temat wydarzeń z 4 marca 2019 roku.

Lekarz ujawnia nowe informacje ws. śmierci aktora z "Riverdale"

Po pięciu latach do zagranicznych mediów wrócił temat nagłej śmierci Luke'a Perry'ego. Zgodnie z informacjami, jakie przekazał dr Micheal Hunter serwisowi Daily Star, powodem udaru aktora mógł być zakrzep blokujący naczynia krwionośne. Ma to mieć związek z częstymi podróżami samolotem.

Dopływ krwi do mózgu został zablokowany, co spowodowało katastrofalny w skutkach udar. Badając przyczynę udaru Luke’a, muszę wziąć pod uwagę każdy czynnik w jego życiu, który może skutkować zablokowaniem naczyń krwionośnych. Interesuje mnie również fakt, że regularnie latał z Los Angeles do Vancouver, aby kręcić "Riverdale" - przekazał dr Michaela Huntera portalowi Daily Star .