Łzawe przeprosiny, żałosna retoryka, "podręcznikowe" gaszenie pożaru. Jak yotuberzy nieudolnie próbują ratować swoje kariery (OKIEM PUDELKA)

To nie jest tak, ze takie sprawy to domena youtuberow, bo takie rzeczy to domena księży, politykòw, aktoròw itd. czyli mezczyzn w pozycji władzy, i nie tylko. Ogòlnie mężczyzn. Ja bardzo duzo mysle o niesprawiedliwosci, jaka kobiety spotyka kazdego dnia i predko sie to nie zmieni. Ten świat jest stworzony przez mezczyzn, dla mezczyzn. Oni nienawidza kobiet, nie maja oporow ich krzywdzic. Wszyscy obwiniaja ofiary, a to nie powinno byc tak ze nie powinnysmy miec na co i na kogo uwazac? Wiem ze to myslenie zyczeniowe, ale dlaczego mialoby tak nie byc? Dlaczego 99% pedofilow, gwalcicieli, mordercow to mezczyzni? Dlaczego mezczyzni maja w duzej wiekszosci kierownkcze stanowiska i zarabiaja srednio wiecej nawet na tym samym stanowisku co kobieta? Dlaczego, kiedy jestesmy stworzone mniejsze, slabsze, to zamiast Nas chronic krzywdza Nas? Dlaczego ludzie patrza ze ofiara gonciarza miala onlyfansa, ale nie widza ze na jedna onlyfansiarze przypadaja setki spermiarzy kupujacych go? Dlaczego zawstydza sie sexworkerki, ale nie facetow korzystajacych z ich uslug? Dlaczego zaklada sie z gory, ze dziewczyna ktora postanawia glosno powiedziec o doznanej przemocy seksualnej klamie, chociaz statystycznie zgloszenia falszywe to malenki promil? Dlaczego kiedy facet znudzi sie rodzina i dziecmi idzie do kochanki to kobieta zostaje z tymi dziecmi w ponad 99% przypadkow i jeszcze pokrywa wiekszosc finansow bo alimenty to smieszne sumy albo facet nie placi. Dlaczego kobiece ciala sa tak oceniane i sa na nas nalozone nierealistyczne standardy piekna? Dlaczego mimo takiego postepu medycyny wciaz nie ma skutecznego sposobu na znieczulenie bolu przy porodzie, a jak jest to sie go nie uzywa? Dlaczego wiekszosc testow klinicznych jest przeprowadzane na mezczyznach. Dlaczego wojny wywołuja i uczestnicza w nich mezczyzni? Dlaczego ONI zgotowali nam taki los i robia to codziennie? Wolalabym urodzic sie mezczyzna. To jest straszne, i straszne jest to ze kobieta kobiecie w tym swiecie nie pomaga, tylko pomaga jeszcze meskiej sprawie. Tak nie musi byc.