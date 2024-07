Lżejszy o ponad 80 KILOGRAMÓW Olaf Lubaszenko tryska dobrym humorem na Festiwalu w Międzyzdrojach. Pozował z Małgorzatą Pieczyńską (ZDJĘCIA)

Aaa 46 min. temu zgłoś do moderacji 0 11 Odpowiedz

Super gwiazdy będą se wrześniu w tańcu z gwiazdami.Filip Bobek polski amant serialowy majka Jeżowska może być ciekawie jeszcze Czerkawski.Mysle że to będzie dobra edycja ale jeżeli to prawda że jurorzy będą decydować o tym kto odpadnie to wydaje mi się że na początku wyleci Majka Jeżowska bo jest starsza i z pewnością nie będzie miała drugi do tańca i może tańczyc sztywni