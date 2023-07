"M jak Miłość" po wakacjach. Wiadomo, jak zostanie rozwiązany wątek postaci granej przez Emiliana Kamińskiego

Po wakacyjnej przerwie w "M jak miłość" rodzina Zduńskich będzie musiała zmierzyć się z serią tragicznych wydarzeń. Wszystko zacznie się od romantycznego wyjazdu Kingi i Piotrka do siedliska Magdy, granej przez Annę Muchę. Tam spędzą piękne chwile tylko we dwoje, obiecując sobie miłość aż po grób. Niestety, w kolejnej scenie Piotrek złapie się za serce, a przerażona Kinga będzie próbować go ratować.