Maciej Dowbor ocenia powrót Katarzyny Dowbor do "Pytania na Śniadanie": "Liczy się doświadczenie zawodowe. NIE METRYKA"

Katarzyna Dowbor była w ostatnich tygodniach najgorętszym nazwiskiem w polskim show biznesie. Jej wielki powrót do Telewizji Polskiej okazał się prawdziwą sensacją i do tego strzałem w dziesiątkę dla całej ekipy TVP, dla której każdy sukces jest obecnie na wagę złota. Przy okazji wizyty na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu nasza reporterka Simona Stolicka wypytała Macieja Dowbora, jak ocenia pierwsze wystąpienia mamy po powrocie przed kamery. Dziennikarz zdradził, co łączy go z jej ekranowym partnerem.