Maciej Dowbor WIEDZIAŁ o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego. "Robiliśmy sobie z tego ŻARTY w programie"

Maciej Dowbor wiedział, że Paweł Królikowski ma nieślubnego syna

Co ciekawe, sam Królikowski nie zatajał tego przed kolegami z branży. Maciej Dowbor przyznał ostatnio, że wiedział o latorośli aktora. Przypomnijmy, że panowie przez wiele lat pracowali razem przy programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Mieli więc okazje do prywatnych pogaduszek. Królikowski oceniał występy uczestników przez 11 sezonów, za to Dowbor niezmiennie prowadzi show od samego początku.

To nie jest żadna tajemnica. Paweł mówił o tym głośno, my nawet robiliśmy sobie z tego żarty w programie. Z tego, co ja wiem, to była oficjalna informacja - powiedział Dowbor w rozmowie z shownews.pl.