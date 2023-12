Maciej Dowbor zgubił obrączkę. Fani zasugerowali, że stało się to u... Doroty Szelągowskiej! Projektantka już zabrała głos

Marika 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ziomeczki, doradźcie bo muj kąkubent jeszcze nie wie że znowu będziemy mieli bombelka ale ja .u nie powiedziałam bo to nchyba jego brata. Ale się morze nie zorientuje bo som bliźniakami. Co trzeba żebym już dostawała 800+ ma to nowe dziecko żeby mi komornik nie zabrał?