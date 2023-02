Maciej Kurzajewski ogłasza udział w Ironmanie! Katarzyna Cichopek będzie kibicować ukochanemu?

Zobacz także: Joanna Przetakiewicz o konflikcie Smaszcz i Kurzajewskiego: "To niesmaczne"

Maciej Kurzajewski zapowiada udział w Ironmanie

Jak się okazuje, do kibicującej wiernie usportowionemu ukochanemu Agnieszki Włodarczyk dołączy niebawem inna znana celebrytka. Swój udział w gdyńskim Ironmanie ogłosił bowiem Maciej Kurzajewski. Życiowy partner Katarzyny Cichopek informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Skąd to zaskoczenie?! Skoro słowo się rzekło, to dzisiaj oficjalne potwierdzenie mojego startu w #ironmangdynia2023. Już o 20.00 na Facebooku Ironman Poland 2023 oficjalna prezentacja. Serdecznie zapraszam! - zakomunikował pod zdjęciem, na którym raduje się przyodziany w piankę, czepek i okulary do pływania, następnie zapowiadając: