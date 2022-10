Maciej Kurzajewski ZNIKA z "Pytania na śniadanie"? Dziennikarz podał powód

Heh 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Omg poznałam faceta wydawało się ze nadziany.. a dom który ma go przytłacza i sprzedaje już od ppl roku, ma giga kredyt i rachunki - ciagle narzeka ; auto super ale firmowe z gps i nawet przyjechać nim do mnie nie może ; i wcale nie zarabia tyle ile myślałam :/.. ogólnie fscet super itp i zastanawiam się czy z Nim zostać czy uciekać? ciagle coś mówi o jakiś pomysłach które ja mam realizować i namawia mnie na otworzenie firmy itd. Moim zdaniem on chce sie dorobić moim kosztem i mnie to niepokoi