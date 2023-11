Maciej Maleńczuk "ciepło" o zdolnościach Maty: "Jest jak EMERYT W KRYNICY"

Maciej Maleńczuk z branżą muzyczną związany jest od ponad 40 lat. 62-letni wokalista regularnie występuje na scenie, również podczas koncertów organizowanych przez rodzime stacje telewizyjne. Ostatnimi czasy o muzyku znacznie częściej mówi się jednak w kontekście jego kolejnych wypowiedzi, niż artystycznych wyczynów. Znanemu z ciętego języka artyście już niejednokrotnie zdarzało się publicznie krytykować polityków partii rządzącej czy innych artystów - przed laty w rozmowie z Onetem stwierdził na przykład, że Zenon Martyniuk "ma głos jak jajecznica".

Ostatnio Maleńczuk miał okazję gościć w programie Kuby Wojewódzkiego. Podczas występu w show TVN wokalista nie powstrzymał się od kolejnych przytyków wymierzonych w osoby ze świata polityki czy show biznesu. Oberwało się na przykład Przemysławowi Czarnkowi.

Maciej Maleńczuk o Dawidzie Podsiadle. Nie gryzł się w język

W rozmowie Wojewódzkiego z Maleńczukiem nie zabrakło pytań dotyczących popularnych obecnie w kraju artystów. W pewnym momencie wtorkowego odcinka prowadzący wspomniał na przykład o Dawidzie Podsiadle. Wojewódzki wprost zapytał swojego gościa, czy zazdrości 30-letniemu wokaliście, że ten "gra stadiony". Nie jest tajemnicą, że Dawid nie może narzekać na frekwencję na swoich występach - bilety na jego sierpniowy koncert na Stadionie Narodowym wyprzedały się całkowicie i to w błyskawicznym tempie.

Choć Podsiadło w kraju ma wielu fanów, wszystko wskazuje na to, że Maleńczuk może nie należeń do grona miłośników jego twórczości. Goszcząc w programie Kuby Wojewódzkiego, muzyk zasugerował, że jego młodszy kolega nie zasługuje na to, by wyprzedawać stadiony. Zaczął również zastanawiać się nad formą artysty.

Szlag mnie trafia z tego powodu. Uważam, że nie jest tego wart. Nie zazdroszczę mu tylko jednego, bo my przez to, że nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu, musimy zagrać tych 80 do 100 koncertów rocznie - dzięku temu wciąż jesteśmy w trasie, w formie instrumentalnej, w artystycznym sztosie muzycznym. A jak ktoś gra pięć koncertów stadionowych, to ja nie wiem, kiedy on jest w sztosie - rozprawiał w programie TVN.

Maleńczuk zakpił z Maty. Porównał rapera do emeryta

Podsiadło nie był jednak jedynym przedstawicielem polskiej sceny, któremu oberwało się od Maleńczuka. Wojewódzki zadał też swojemu rozmówcy pytanie dotyczące jednego z najpopularniejszych obecnie rodzimych raperów, Maty. Choć prowadzący zapytał o "fenomen" młodego Matczaka, Maleńczuk wyraźnie nie był co do niego przekonany. Muzyk nie tylko zarzucił raperowi brak poczucia rytmu, lecz również porównał go do... emeryta.

Poczucia rytmu to on za grosz nie ma. Przecież on ściga frazę. Niedoścignione frazy Maty. On jest jak emeryt w Krynicy, który tańczy, przeszkadzając perkusiście - ocenił ostro Maleńczuk.

Myślicie, że przesadził?

