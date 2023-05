Maciej Maleńczuk ujawnił z sopockiej sceny, dlaczego trafił ZA KRATKI: "Przesiedziałem w więzieniu 560 DNI"

Matia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Festiwal jest tak nudny i miałki, jedyny Maleńczuk wczoraj pokazał co to znaczy być artystą. Zagrał i zaspoewal super. Później jeszcze IRA w miarę. A np nie rozumiem zachwytów nad kaską sochacką. W ogóle nie da się zrozumieć co ona śpiewa. Coś tam szepcze do tego mikrofonu. Próbuje być alternatywna bardzo