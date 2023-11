Maciej Maleńczuk UDERZYŁ w Przemysława Czarnka na antenie TVN: "Mickiewicz strzeliłby go w PYSK"

Niewątpliwie taką osobowością jest Maciej Maleńczuk , którego Kuba Wojewódzki zaprosił do swojego najnowszego odcinka. Muzyk jest zaliczany do najbardziej kontrowersyjnych przedstawicieli show-biznesu. Nie stroni również od wypowiadania się na tematy polityczne. W trakcie show muzyk dzielił kanapę ze standuperem Michałem Leją . Obydwaj Panowie nie kryli swojej opinii dotyczącej polityków.

Maciej Maleńczuk ostro o Przemysławie Czarnku i cenzurze

Nie może być tak, że przychodzi jakiś cenzor i wycina. Jack London, jakbyś przyszedł i wyciął mu coś z książki, to jakby cię potraktował? Dostałbyś bombę, nawet byś nie wiedział skąd. To jest gość, który brał udział w wyścigu po złoto, to nie są żarty. Bardzo łatwo się jest postawić Jackowi Londonowi, jak on już nie żyje - stwierdził.