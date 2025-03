Maciej Musiał na widok paparazzi zarzucił kaptur na głowę. Chciał być tego dnia incognito?

"Chcą stałego ustanowienia finansowania dla U w relacji do polskiego PKB; chcą oddać decyzje o obronności do instytucji UE i zabrać prawo weta polskiemu rządowi; chcą kolejnego europejskiego długu i utraty wpływu na to co, gdzie i za ile kupuje Polska; chcą oddać mandat do składania zamówień zbrojeniowych Komisji Europejskiej, kosztem krajów członkowskich!". To jest Tarcza Wschód waszego niemieckiego szpiega Tuska