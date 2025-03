Maciej Musiał przystąpił do pucowania. Już wiadomo, kto wygrał jego aukcję

Wyszło szydło z worka...Eksperci amerykańskiego Hudson Institute nie szczędzą gorzkich słów pod adresem Koalicji Obywatelskiej. Krytykują rządzących za kreowanie fałszywego obrazu „autorytarnych” rządów PiS-u oraz stosowanie tych samych niedemokratycznych metod, o które oskarżany był poprzedni gabinet. Werdykt raportu When Democrats Govern Undemocratically: The Case of Poland stanowi łatwy pretekst dla prawicy do snucia opowieści o ,,zaoraniu uśmiechniętej koalicji”, a dla centrum i lewicy całkowitego odrzucenia dokumentu jako ,,trumpistowskiego bełkotu”. Prawda jednak jest zgoła inna. Amerykanie o PiS-ie: dobre pomysły, złe wykonanie Nie trzeba zbyt mocno zagłębiać się w raport Hudson Institute, by stwierdzić, że w sporze Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską autorzy zajmą stanowisko bliższe ekipie Kaczyńskiego. Mowa przecież o konserwatywnym think-tanku powiązanym z Partią Republikańską, którą z PiS-em łączą ciepłe relacje. Wbrew narzucającym się skojarzeniom organizacja nie reprezentuje stanowiska Donalda Trumpa i ruchu MAGA. Umiarkowaną sympatię wobec polskiej prawicy widać już w pierwszej tezie wysuniętej przez autorów raportu. Zarzuty o pogarszającym się stanie polskiej demokracji w latach 2015-2023 są w dużej mierze przesadzone. Zdaniem ekspertów Hudsona do pokojowej zmiany władzy w grudniu 2023 r. nie mogłoby dojść, gdyby – o co oskarżano PiS – w kraju panował autorytarny reżim. Polskie społeczeństwo wykształciło bowiem silny etos demokratyczny po obaleniu komunizmu, dlatego wszelkie próby wprowadzenia autokracji i przejęcia pełnej kontroli nad państwem nie mogą zostać zrealizowane.