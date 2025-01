Aukcja Macieja Musiała na WOŚP osiągnęła ASTRONOMICZNĄ kwotę. Licytujący się wycofał. "Staramy się weryfikować takie oferty"

To, że gwiazdy co roku współpracują z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy , stało się już niemal tradycją. Rzadko się jednak zdarza, aby aukcja budziła tak ogromne emocje. Mowa oczywiście o ofercie Macieja Musiała , który obiecuje wysprzątać dom potencjalnego zwycięzcy w rytm zapętlonego "Explosion" duetu Kalwi & Remi .

Wielki sukces aukcji Musiała dla WOŚP. Konieczna była weryfikacja

Było to tak nieprawdopodobne, że do akcji musiał wkroczyć menadżer aktora. Zgłosił się więc do Allegro z prośbą o weryfikację, aby nie dopuścić do niezręcznej sytuacji, w której ktoś robi sobie żarty i nie będzie potem w stanie za pomoc Maćka zapłacić. Ostatecznie okazało się, że kwota jest o wiele niższa, ale wciąż imponująca - 54 500 złotych. W rozmowie z "Faktem" rzecznik Allegro wskazuje, że jeden z licytujących się wycofał.