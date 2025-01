TYLKO NA PUDELKU: Internet oszalał na punkcie aukcji Macieja Musiała dla WOŚP. Aktor skromnie: "Myślę, że "Explosion" robi tutaj robotę"

Internauci oszaleli na punkcie aukcji Musiała dla WOŚP. Tak to komentuje

W ramach aukcji w serwisie Allegro Musiał zaoferował wysprzątanie domu szczęśliwego zwycięzcy do utworu "Explosion" duetu Kalwi & Remi . Aktor wspaniałomyślnie zaproponował także inne znane hity, do których będzie mógł się uwijać przy domowych pracach, a repertuar obejmuje przeboje m.in. Pitbulla czy Groove Coverage . Internauci zareagowali na jego pomysł wyjątkowo entuzjastycznie.

Podobnych głosów było oczywiście dużo więcej. Wygląda na to, że oferta chwyciła, bo w momencie publikacji artykułu cena podskoczyła już do 50 250 złotych . Nie będzie to więc tanie sprzątanie, ale w końcu zebrana kwota zostanie przekazana na WOŚP, także im więcej, tym lepiej.

Co Maciej Musiał sądzi o optymistycznych reakcjach internautów na jego pomysł? Redakcja Pudelka skontaktowała się z aktorem, który twierdzi, że zainteresowanie wokół oferty mocno go zaskoczyło. Zapewnia przy tym skromnie, że wynika to zapewne z doboru repertuaru i włączenia się duetu w jego akcję. Kalwi & Remi zobowiązali się bowiem wpaść i zagrać mu "Explosion" na żywo jako tło podczas sprzątania, jeśli kwota przebije 20 tysięcy złotych, co, jak widać, już się ziściło.