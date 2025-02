Maciej Musiał uczcił swoje 30. urodziny emocjonalnym wpisem. "Jesteś wszystkim tym, czym musisz być. Nie bój się"

A ja niedługo skończę 27 lat i jestem w martwym punkcie. Nie mam szans na znalezienie normalnego faceta, bo bardzo rzadko wychodzę z na zewnątrz. Mieszkam w domu rodzinnym i wstydzę się tego. Zero prywatności + toksyczna atmosfera i brak wsparcia emocjonalnego. Pracy nie mam, bo jestem podatna na mobbing i muszę uważać, w jakim otoczeniu przebywam. Do dzieci mnie nie ciągnie, teoretycznie moglabym kiedyś postawić na jakiś sport, ale ciało już nie te, stawy mnie teraz bolą, a co będzie za kilka lat. Uroda jeszcze jest, ale kto wie jak długo. Przyjdzie 30 i wszystko zacznie obwisać, niestety mam też tendencję do tycia. Znajomych brak, bo nikt mnie nie rozumie, w dodatku nie jestem duszą towarzystwa, a i nie będzie można się mną pochwalić na fotkach z insta, bo niby co ja w społeczeństwie znaczę. Walczyłam długo, ale nie mam już sił i pomysłów.