Maciej Stuhr o ostatnich latach życia ojca: "Miał kłopoty ze słuchem, mówieniem, myśleniem. Przypominał raczej dziecko"

Moja babcia po udarze stała się zupelnie inna osoba, z miłej i kochanej, nagle opryskliwa, wszczynająca kłótnie, pobiła m. In. Kobietę w toalecie na imprezie rodzinnej bo jej zwróciła uwagę żeby nie paliła tam papierosow... Jednocześnie jakimś ostatkiem sił jak dzwonił ktoś z dalszej rodziny to umiała jeszcze z siebie wykrzesać na tyle motywacji żeby wydawać się "dawną sobą", więc czuliśmy się jak w psychiatryku, bo nikt nam nie wierzył co babcia odwala na co dzień i jak ciężkie stało się z nią życie.