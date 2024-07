Maciej Stuhr ŻEGNA ojca. Opublikował poruszające zdjęcie. "WDZIĘCZNOŚĆ" (FOTO)

Polak 32 min. temu zgłoś do moderacji 190 21 Odpowiedz

Niesamowicie inteligentny, dociekliwy i wnikliwy umysł. Fantastyczne , błyskotliwe poczucie humoru. Naturalny talent do komedii. Jako jeden z niewielu potrafił dramatycznie ciężkie tematy przekazać z dystansem, nie mylić z kiczem. Nie miałem za wiele okazji poznać Profesora przy pracy, ale te spotkania , liczona na palcach jednej ręki, śmiało mogę uznać za udane i owocne. Przy których mogłem się dowiedzieć jak może wyglądać praca aktora z reżyserem. Nim nastały czasy nauki , to oczywiście jako brzdąc przed Tv , tylko Stuhr, wszystko co z Jerzym Stuhrem. Od ról dramatycznych po komediowe, i zawsze z wielkim podziwem dla kunsztu Profesora. Człowiek, który swą charyzmą obejmował sto procent sceny. Wielki żal i smutek i przede wszystkim Szok. Profesor zniósł wiele bojów, dzielnie , ale jak widać , każda walka zabiera cząstkę duszy i finalnie każdego czeka koniec. Z jednej strony szkoda, a z drugiej wiem, że już nie będzie cierpieć, nastał zasłużony odpoczynek. Dziękuję Profesorze za każdą chwilę spędzona z Tobą przed ekranem, lub na widowni. Byłeś zawsze w punkt, ze wszystkim. Jesteś Mistrzem, za którym śmiało można podążać. Wzorem , który przez długie lata będzie ceniony i stawiany jako przykład do naśladowania. Na koniec chciałbym złożyć najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich. Spoczywaj w pokoju Profesorze. Były student.