TYLKO NA PUDELKU: Olgierd Łukaszewicz zagrał z Jerzym Stuhrem w "Seksmisji". Tak wspomina zmarłego aktora: "Był szczodry"

To był dla mnie jeden z autorytetów naszego środowiska - wspomina. Osoba, która miała do tego kwalifikacje . Zaczął polonistykę, zanim zachciało mu się być aktorem, więc wyrastał ponad środowisko, ponad nasze normalne i przeciętne kwalifikacje, w związku z tym potrafił ogarniać z sensem zarówno swoje dowcipy, jak i to co było w głębi jego postaci, które kreował , np. w "Zbrodni i Karze" czy w "Emigrantach".

Słusznie został rektorem, po to, żeby prowadzić dialog społeczny - stwierdził. Niestety pracowałem z nim tylko przy "Seksmisji", mieliśmy razem pracować w takiej sztuce o Stalinie, ale już wtedy dwa lata temu zdrowie mu na to nie pozwoliło (…) Rozmawialiśmy ze sobą, czy to po jego różnych przedstawieniach. Był szczodry w rozdawaniu komplementów, co się rzadko zdarza w naszym zawodzie, a wszyscy jesteśmy łasi na komplementy, więc dostrzegał coś ciekawego w innych kolegach i potrafił to docenić - dodał na koniec.