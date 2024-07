Jan Englert wspomina Jerzego Stuhra: "Z pełną odpowiedzialnością i rzetelnością wypełniał rolę patrioty"

Zofia 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 14 Odpowiedz

Patriota jest czlowiek, ktory krytykuje negatywne zjawiska w swoim narodzie, ale widac nie wszyscy to rozumieja. Wiekszosc polskich patriotow, tych najprawdziwszych, ktorzy sie tu odzywaja, to z pewnoscia uczciwi ludzie, ktorzy nigdy nie byli na "lewym" L4, nie prowadzili po 1 piwie (tzn. ich nie zlapano ;), a jak sa za granica, to chetnie uzywaja najbardziej znanego polskiego slowa na K. Ludzie opamietajcie sie, to jest zenujace.