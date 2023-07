Maciej Stuhr pochwalił się WSPÓLNYM ZDJĘCIEM z 7-letnim synem: "Po wspinaczce. Odpoczynek" (FOTO)

CO JEST? 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Co z Maciejem Stuhrem i jego żoną? To jakaś schizofrenia! W lutym 2021 nasz „genialny aktor, autorytet moralny i przywódca duchowy”, wielbiciel Strajku Kobiet Stuhr wyjawił w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”, że „nastał już czas na emigrację”, „trzeba rzucić kraj, wyjechać w cholerę, żyć gdzieś indziej” itd. Tymczasem 8 miesięcy później ten sam Maciej Stuhr stwierdził, że islamscy migranci powinni zostać masowo wpuszczeni z Białorusi do Polski, prosić o azyl i pozostać, bo będą tu bezpieczni i będzie im dobrze. Trudno zrozumieć - jest bardzo źle w „tym kraju” (tak celebryci i opozycja mówią o Polsce), czy też jest dobrze? O co chodzi? Na dodatek: jak pogodzić pełne poparcie pana Macieja oraz jego żony dla środowisk lewicowych, Strajku Kobiet i LGBT+, z traktowaniem kobiet przez wyznawców Allaha i proroka Mahometa gorzej niż zwierząt domowych, uznawaniem kobiety za stworzenie „nieczyste”, a homoseksualizmu za jedno z najcięższych przestępstw, karanych śmiercią? Oto zagadki…