Maciej Stuhr w mocnych słowach komentuje stan polskiego szkolnictwa. Od września jego syn będzie chodził do podstawówki

Maciej Stuhr krytycznie o systemie edukacji

Istnieje przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. A ja wprowadziłbym wychowanie do życia w internecie. To, co dzieje się w świecie wirtualnym, wydaje mi się niezwykle trudne, przerażające, dziwne, fałszywe, bolesne czy nawet mogące krzywdzić ludzi. Często młodzież i dzieci nie mają narzędzi, dzięki którym mogłyby poradzić sobie z tym, na co trafiają albo czytają o sobie w sieci - wyznał.