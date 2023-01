Madonna na okładce "Vanity Fair" w gorsecie POLSKIEJ projektantki! Tej samej, która jest autorką... "zbroi" Rozenek (FOTO)

We wrześniu głośno było o sukni, którą stworzyła dla Małgorzaty Rozenek. To właśnie Konieczna stoi za okrzykniętą mianem "zbroi" stylizacją "Perfekcyjnej" z Balu Fundacji TVN. Czyżby Madonnie spodobał się "look" na wojowniczą księżniczkę i postanowiła się zainspirować? Skrajne reakcje na suknię "ZBROJĘ" Małgorzaty Rozenek: "Polska nie była na to gotowa" vs. "Kto pani to zrobił?!"