Skrajne reakcje na suknię "ZBROJĘ" Małgorzaty Rozenek: "Polska nie była na to gotowa" vs. "Kto pani to zrobił?!"

Jedna ze stylizacji zwróciła jednak szczególną uwagę. Chodzi oczywiście o to, co miała na sobie Małgorzata Rozenek. Świeżo upieczona prowadząca "Dzień dobry TVN" pojawiła się na balu w osobliwej kreacji przywodzącej na myśl zbroję wojowniczej księżniczki Xeny.

Sukienka sztos, piękna; Zjawiskowa stylizacja; Polska nie była na to gotowa. Ogień! - piszą ci, którym oryginalna kreacja przypadła do gustu.

Kto pani to zrobił?!; To chyba jakiś żart; Ani to ładne, ani pewnie wygodne; Dla mnie osobiście kicz jakich mało. Wygląda komicznie na tle osób ze swojego otoczenia; Okropna ta kiecka; Prawda jest taka, że suknia jest koszmarna. Przykro, że tyle ludzi pracuje nad pani wyglądem i daje to taki efekt. (...); Warszawska syrenka uboższa wersja; Aż mi się zrobiło duszno. Tak jak w czarnej Małgosia wyglądała obłędnie, tak w tej... Śmiesznie - rozpisują się zaś niezachwyceni suknią celebrytki.