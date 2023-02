Madonna żegna zmarłego brata. Anthony przez lata był bezdomny i miał żal do sławnej siostry

ROSEMARRY123 53 min. temu zgłoś do moderacji 55 5 Odpowiedz

Oburzeni Komentujący - Wasze szczęście, że nie mieliście "w domu" uzależnionego. Przez takiego cierpi cała rodzina i przyjaciele. Człowiek chce pomagać - jednak do czasu. Mój ojciec - póki co niepijący alkoholik od 11 lat, ale trzeba się nim opiekować jak dzieckiem, bo wieksze potkniecie i wraca do nałogu. 2 przykład - mój mąż uzależniony od p#r#ngrafii i (chyba) sexu - ale nie ze mną, he-he. Wiecie co to za życie z takim ??? Chwilami piekło. Nigdy nie wiesz gdzie może byc, z kim, kiedy. Nigdy nie wiesz co dalej. To bardzo niestabilne życie. No i ja od taty w prezencie dostałam syndrom DDA, a od męża - współuzależnienie, czyli taka emocjonalna zależność. Brat Madonny zrobiłby melinę z rzekomego mieszkania i doszłyby tylko kolejne problemy i koszty. Pomaga się trzezwemu uzależnionemu - wyłącznie. Ahhh i taka wisienka na torcie - uzależnionym się jest do końca życia.