Maffashion dogląda budowy DOMU Z OGRODEM: "Tu będzie domek z piaskownicą dla Bastusia"

Śmiać mi się chce z ludzi podniecających się doktoratami i podyplomówkami, że ludzie po nich powinni dużo zarabiać, nieb np blogerzy? A niby co co to za problem zostać na uczelni? Żaden. Co to za problem iść na podyplomówki? Płacisz czesne i jesteś. Prawda jest taka, że robiący doktoraty to tak naprawdę lenie próbujący przedłużyć sobie studia, bo nie chce im się pojsc w końcu do roboty. A tymi papierami można sobie tylko tyłek podetrzeć, bo do niczego się nie przyda ani w życiu ani w pracy. Jakkolwiek można oceniać znanych blogerów czy youtoberow - nie ma co kryć, na swoją pozycję pracowali długo i ciężko. A to że przy pomocy mediów społecznościowych? Mamy XXI wiek...