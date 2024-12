Maffashion i Michał Danilczuk spędzają razem sylwestra w Paryżu. "Jeszcze nauczę go robić zdjęcia i będzie wyśmienicie"

Co ciekawe, podczas jednego z odcinków tanecznego show, juror Rafał Maserak zasugerował, że tworzą parę, co jeszcze bardziej podsyciło plotki o ich życiu prywatnym.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Michał Danilczuk o transferze z Polsatu do TVN-u. Zrezygnował z "TzG" przez udział Fabijańskiego?

W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" Danilczuk podzielił się swoimi odczuciami, które towarzyszyły mu, gdy otrzymał propozycję pracy jako juror w "You Can Dance". Zdradził, że ten dzień był jednym z najszczęśliwszych momentów w jego życiu. Na pytanie, do kogo zwrócił się pierwszy raz, gdy tylko dowiedział się o tej ofercie, odpowiedział bez wahania.