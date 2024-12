Michał Danilczuk w końcu potwierdził związek z Maffashion? "Zadzwoniłem DO DZIEWCZYNY. Zaczęła krzyczeć w słuchawkę"

To, że relacja Danilczuka i Kuczyńskiej wykracza poza zwykłą przyjaźń, może sugerować niedawny transfer tancerza z Polsatu do TVN. Krążą słuchy, że choreograf zrezygnował z dalszego udziału w tanecznym show ze względu na możliwy angaż Sebastiana Fabijańskiego do najnowszej edycji "TzG", z którym, jak zapewne dobrze wiecie, Maff tworzyła swego czasu parę. Tancerz odniósł się do tych plotek w rozmowie z Pudelkiem.

Tymczasem tancerz w końcu przemógł się, by zdradzić wreszcie nieco prywaty. Po wielu miesiącach milczenia na temat swojego życia uczuciowego Danilczuk w końcu zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy i udzielić odpowiedzi na pytanie o sferę miłosną. Zwierzając się w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" z odczuć, które towarzyszyły mu, gdy usłyszał ofertę jurorowania w "You Can Dance", 32-latek wspomniał, że był to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu. Gdy padło pytanie, do kogo odezwał się w pierwszej kolejności po usłyszeniu szczęśliwej nowiny, Michał odparł bez ogródek: