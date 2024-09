Rafał Maserak ujawnił w "TzG", że Maffashion i Michał Danilczuk SĄ PARĄ?! "Na widowni jest jego dziewczyna"

Po co to ukrywanie? Czy on ma inną partnerkę, albo ona partnera i ukrywają przed nimi swój romans? Czy to wczesny związek i nie są pewni co będzie? A może jako single spotykają się tylko po to, by odbyć stosunek, ale nie chcą być razem? Wolny człowiek chyba może iść na randkę. Dlaczego robi się z tego jakąś aferę. Czy chodzi o męskich fanów Maffashion, którzy wolą ją jako singielkę?