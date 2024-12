Maffashion zrelacjonowała, jak wyglądała jej rodzinna Wigilia. Wpadł na nią... Michał Danilczuk. Wymowne?

Mimo że Julia i Michał publikują w social mediach różnego rodzaju zdjęcia i pokazują, jak wspólnie spędzają czas wolny, to nigdy oficjalnie nie potwierdzili informacji, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Przypominamy, że w jednym z ostatnich wywiadów Danilczuk pochwalił się, że, gdy dostał zaproszenie do "YCD", pierwsze, co zrobił, to zadzwonił do dziewczyny.