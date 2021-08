Maffashion oprowadza po nowym domu i dziękuje Sebastianowi Fabijańskiemu: "Odwalił taką robotę, że głowa mała"

Blanka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miałam z nimi styczność kilka razy i wyglada to tak, że on tam nie ma nic do gadania, ona wiecznie sfochowana, dyrygujaca nim, a on potulnie wykonuje wszystko, nie widać między nimi żadnego uczucia, czułości, bliskości. Zreszta ten jej wpis to też odzwierciedla, podziekowała jak kumplowi, a nie partnerowi. Nie wróżę im długiej przyszłości razem, niestety.