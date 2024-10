Wnętrza mieszkania Maffashion

Nie do końca mój klimat i nadal bardzo instagramowo, ale jakiś charakter ma, a co najważniejsze - jest przetronne. Za dużo bieli/beżu - też tak mam i nigdy więcej, bo np. jasne podłogi czy dywany to dramat do sprzątania. Latam z odkurzaczem dwa razy dziennie, a i tak widać każdy włosek/paproch. Życie. Gdzieś słyszałam, że dopiero któreś z rzędu lokum urządza się naprawdę dla siebie.