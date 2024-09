Tak Maffashion świętowała 37. urodziny

zgłoś do moderacji

Armia izraelska poinformowała w sobotę wieczorem o kolejnej fali nalotów na południe Libanu. Według komunikatów tylko w sobotę zaatakowano kilkaset celów i zniszczono żymianie zrobili holokaust w Palestynie teraz prowokują Iran i Liban do ataku ale na razie nic!!! Bea musieli sami sobie coś wysadzić . Tracąc własnych obywateli by można było zgonic na Iran albo Liban . Obserwujcie zakłamanych żymian co teraz zrobią