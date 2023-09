Maffashion prezentuje odpicowany salon. Jest na bogato. Internauci w zachwycie: "JAK Z MAGAZYNU!" (ZDJĘCIA)

Kuczyńska wraz z synem rozpoczęła nowy etap w życiu i przeprowadziła się do luksusowego lokum w kamienicy, które kilka lat temu kupiła z myślą o przyjmowaniu gości i organizowaniu sesji zdjęciowych . Najwyraźniej celebrytka wyjątkowo dobrze czuje się w owym mieszkaniu, bo ostatnio coraz chętniej pokazuje je na Instagramie.

Maffashion zaprezentowała salon pełen designerskich dodatków

Tym razem Kuczyńska opublikowała kilka kadrów wnętrz, które wypełnia naturalne światło i mnóstwo stylowych dodatków. Mieszkanie utrzymane jest w jasnych, neutralnych kolorach. Największą ozdobą całego 120-metrowego mieszkania są eleganckie sztukaterie na ścianach i suficie. W salonie nie brakuje miejsc do wypoczynku, z których można zarówno oglądać telewizje, jak również spędzić wieczór z książką przy kominku. Pluszowe siedziska, masa poduszek i wielki puchaty dywan sprawiają, że mieszkanie jest niezwykle przytulne. Nawiązaniem do zdobionych gzymsów przy suficie jest ogromna, rzeźbiona rama lustra, które zdobi jedną ze ścian. We wnętrzach doskonale odnalazła się też pokaźna kolekcja wazonów i designerskich lamp. Ciekawym akcentem kolorystycznym jest natomiast korytarz z drewnianych lameli, a także czerwone drzwi wejściowe.