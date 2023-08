Sebastian Fabijański publikuje zdjęcie z Bastkiem i przekonuje: "Mój syn ma i będzie miał wszystko, a nawet więcej" (FOTO)

dobrze 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

nie wszyscy musza isc do sadu po alimenty..jak czujesz ze ojciec bedzie sie zajmowal dzieckiem i mu ufasz w tej kwestii to nie trzeba isc do sadu. Sama osbiscie mam taka sytuacje. Moje dzieci co miesiac dostaja pieniadze od ojca pd 18 lat i nie musialam isc do sadu.. to kwestia zaufania i dogadania. Wiem ze batalia w sadzie zaszkodzilaby dzieciom. teraz maja co potrzeba a nawet wiecej !