Sebastian Fabijański przywiózł SYNA do kina luksusowym porsche za 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Owce jestesci... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prawdziwy ojciec by siedział w domu na d🍑, a nie w tym czasie masował jęzorem dzyndzla Rafali i nadstawiał mu się od zaplecza, jecząc przy tym z rozkoszy. Taki sam z niego partner jak ojciec. Zabrał dziecko przed obiektywy paparazzi, żeby ocieplić swój wizerunek. Wykorzystuje syna do PR. Maff by miała miliony takich zdjęc jakby chciała się lansować na dziecku bo siedzi z nim caly czas, A ten wasz wspaniały ojciec roku Seba łoguna na 2 godziny raz w miesiàcu weźmie przy tym zapewni żeby to koniecznie zostalo uwiecznione, zadzwoni po paparazzi, żeby wszyscy o tym napisali, i zeby baby z pudla mogly komentować jaki z niego wspanialy ojciec roku. Ale owcami latwo jest manipulowac.