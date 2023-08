TYLKO NA PUDELKU: Sebastian Fabijański tłumaczy, dlaczego NIE PŁACI alimentów!

Zibi 2 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 19 Odpowiedz

Jaka z niej silna kobieta. Tak uważnie przyglądam sie jej zdjęciu... I widzę kilka kilogramów tynku na jej ciele. Nie tylko na twarzy ale tors, plecy i przestrzeni w którym powinien być biust. Widzę tam tylko zaprawę wyrównująca nierówności skóry... I ci to jest za kobieta. Jak ma na imię.jak ją wołają jak ma iśc po pieniądze do kasy... Kilka lat temu była uchwalona ustawa... O języku POlskim Jak to się ma co do niej...