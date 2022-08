Maffashion sprawiła sobie auto za 300 tysięcy złotych: "Czas zmian CIĄG DALSZY" (FOTO)

Po prostu ja 46 min. temu zgłoś do moderacji 194 9 Odpowiedz

Zaczyna mnie to irytowac. 25 nauki, zycie w Innym kraju, a ja dalej staram sie uzbierac na wlasny dom.. Do dzis nie rozumiem, co ta Pani osiagnela .. Smutne.. To, ze miala troche szczescia to jedno, ale czasami ciesze sie, ze jestem szarym czlowiekiem i musze zapierdzielac z mysla na lepsze jutro .. Milego wieczoru..