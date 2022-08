Maffashion DEBIUTUJE na koncie Mateusza "blu3aby"! Będzie z nich nowa "power couple" Instagrama?

Jak udało się ustalić Pudelkowi, Maffashion miała poznać operatora kamery i aspirującego rapera podczas wyjazdu do Francji, gdzie trwały wówczas nagrania do programu "Fort Boyard". Co ciekawe, początkowo w reality show miał również wystąpić Fabijański, jednak ostatecznie się rozmyślił. Po powrocie do Polski Kuczyńska miała natomiast rozstać się z Sebastianem.