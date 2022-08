Maffashion pojechała na wakacje do Grecji z nową sympatią!

Jak udało się ustalić Pudelkowi, Maffashion i Mateusz poznali się podczas wyjazdu do Francji, gdzie trwały wówczas nagrania do programu "Fort Boyard". Co ciekawe, początkowo celebrytka miała wziąć udział w programie wraz z Sebastianem Fabijańskim, jednak ten w ostatniej chwili zrezygnował. Według naszego informatora tuż po powrocie do Polski Julia miała rozstać się z dotychczasowym partnerem.