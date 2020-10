Maffashion wciąż przyjaźni się z Czarkiem Jóźwikiem: "Widzieliśmy się w dniu terminu mojego PORODU"

Nie da się ukryć, że związek z Czarkiem dużo nauczył Maffashion. Wkrótce po rozstaniu zbliżyła się do Sebastiana Fabijańskiego, z którym nie jest już tak medialna. Warto dodać, że fakt bycia w ciąży ukrywała tak długo, jak to tylko było możliwe. Teraz obydwoje dbają, by nie opowiadać o sobie za dużo. Skupiają się zresztą na urządzaniu nowego domu pod Warszawą.