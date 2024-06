Maffashion wygina się w kostiumie z siatki i bikini. Fani doceniają jej wysiłki: "Ale HOTÓWA" (ZDJĘCIA)

Dotychczas Julia Kuczyńska wciąż nie ucięła krążących od dawna spekulacji, powstrzymując się od jasnego komunikatu, jaki jest charakter jej relacji z jej niedawnym partnerem z parkietu. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że znajomość ta zdecydowanie wykracza poza "zwyczajną" przyjaźń. Dobitnie świadczyć może o tym fakt, że Michał Danilczuk towarzyszył ostatnio celebrytce na weselu jej przyjaciół we Włoszech.

Romantyczny (?) wypad do słonecznej Italii szybko dobiegł końca, a rozchwytywana przez partnerów biznesowych Maff musiała wrócić do swoich influencerskich obowiązków. W sobotę na śledzonym przez prawie 1,5 miliona osób profilu blogerki zagościło nagranie, gdzie mama małego Bastka reklamuje zestawy jednej z rodzimych marek bieliźniarskich.

Finalistka "TzG" dołożyła wszelkich starań, by nagranie zachęciło jej liczne obserwatorki do zainwestowania w produktu z najnowszej kolekcji brandu. Widzimy na nim odzianą w siateczkowy kostium Kuczyńską wijącą się ponętnie w swoim salonie. W pewnym momencie dostrzec można Julię w samej bieliźnie. Nie ma co się dziwić, że w moment Maffashion zgarnęła masę komplementów.