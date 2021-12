Maffashion zapewnia: "NIE ZARABIAM NA DZIECKU"

***** *** 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

A wy nie zarabiacie 500plus na swoim ogonie co miesiac? Zeby wszystko szlo na dziecko to by bylo dobrze. Bo w praktyce to wydajecie ta dotacje na jedzenie, na meble, na samochod, na benzyne, na codzienne wydatki. Czyli na to co sami powinniscie zapewnic. Czyli nie dosc zarabiacie na dzieciach to jeszcze je okradacie.