Magda Gessler po latach wraca do romansu z Piotrem Adamczykiem, wyznając: "Nie wiem, czy on mi wybaczył"

Magda Gessler zdecydowanie jest jedną z gwiazd, która może się pochwalić barwnym życiem i ostrym jak pieprz temperamentem. Chociaż w ostatnich latach "kreatorka smaku" odnalazła szczęście u boku Waldemara Kozerawskiego to o jej romansach krąży wiele historii. Nie jest tajemnicą, że gwiazda TVN przed laty miała bliskie relacje z Piotrem Adamczykiem

Magda Gessler o relacji z Piotrem Adamczykiem. Wybaczyli sobie?

Chociaż Magda Gessler nie ukrywa miłosnych uniesień, które przed laty przeżywali z Piotrem Adamczykiem, to sam zainteresowany nigdy nie skomentował doniesień o romansie. Restauratorka zdradziła, że ich drogi rozeszły się w dość dramatycznych okolicznościach i przez lata oboje unikali się jak ognia . Adamczyk umieścił ją nawet na czarnej liście gości w swojej restauracji.

Gessler nie ukrywała rozżalenia zachowaniem byłego kochanka, jednak dziś najwyraźniej pogodziła się z sytuacją, ponieważ w podcaście "Trójkąt" powróciła do tematu relacji z Piotrem . Restauratorka w rozmowie z Agnieszką Woźniak Starak i Gabi Drzewiecką pokusiła się o szczere wyznanie.

Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe. Ja mu zawsze wybaczałam, problem, żeby on sobie wybaczył. Myślę, że wybaczył — wyznała Magda Gessler.