Magda Gessler pokazała, jak gibie się do piosenki Cypisa o "J*BANIU PUTINA", ale wideo zniknęło...

Gessler pokazała, jak siedzi w złotej kurteczce i dużych przeciwsłonecznych okularach i rytmicznie buja się do piosenki "Putin" Cypisa. Wulgarny utwór, którego głównym przekazem jest to, by "j*bać Putina", stał się ostatnio viralem na TikToku i spodobał się widowni z całego świata. Zagraniczni widzowie dość szybko rozszyfrowali, o co chodzi w tekście piosenki i bardzo przypadło im to do gustu.