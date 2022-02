Magda Gessler w środku nocy zachwala prezydenta Ukrainy, MYLĄC jego nazwisko

Od czwartku nie milkną echa ataku Rosji na Ukrainę i nic nie wskazuje na to, by wkrótce miały ucichnąć. Bezprecedensowy atak zbrojny Władimira Putina wstrząsnął całą Europą. Również rodzimi celebryci wzywają do zakończenia działań militarnych na terenie Ukrainy i wyrażają dezaprobatę dla tego, co robi Putin. Wielu angażuje się w pomoc poszkodowanym przez wojnę wschodnim sąsiadom, oferując noclegi, żywność, czy najpotrzebniejsze środki.