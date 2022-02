Lara Gessler z przygnębieniem o rosyjskiej inwazji na Ukrainę: "Dziś miał być słodki dzień. Pozostała sama gorycz"

Jmmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To jest mega żałosne wstawianie zdjęć przez celebrytów, którzy pojęcia nie mają o niczym!! Wstawią post między jednym a drugim wyjazdem na wakacje i to jest ich wielka pomoc Ukrainie , a tak naprawdę koło nosa mają problemy biednych ludzi !! Jak tylko by się coś działo to w sekundę ich by w Polsce nie było .Ale jak na coś lans to trzeba w tym wziąć udział!!!